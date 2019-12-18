Работники Службы безопасности Украины проводят обыски в здании Полтавской облгосадминистрации, а также в Агентстве местных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Полтавской области в Facebook.

Фото: facebook.com/usbupol

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят неотложные следственные действия в Департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии Агентство местных дорог. По результатам обысков общественность будет проинформирована дополнительно", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/usbupol

Уточняется, что разрешение на обыск предоставила судья-следователь Октябрьского райсуда Анна Андриенко.

"Служебное расследование начали в конце июля 2019 года. В его рамках установили, что проектные организации, которыми руководят Р.В. Русанов и Ю. С. Белодед за три года (с 2017 до 2019-го) заключили договора с Агентством местных дорог и департаментом капстроительства на 50 млн грн. Группа прокуроров, которая занимается делом, обнаружила, что необоснованно завышалась стоимость выполнения работ, часть из которых и не выполнялась. К тому же через проектные организации переводятся в наличность бюджетные средства. Это все причинило убытки на около 20 млн грн", - уточняется в тексте сообщения.

Фото: facebook.com/usbupol

Напомним, последние два дня сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких департаментах КГГА из-за подозрений в злоупотреблениях в пользу третьих лиц.

Также "Страна" писала, что в здании управления ГСЧС Одесской области на Прохоровской проходит обыск после смертельного пожара в одном из учебных заведений города. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) изымают материалы проведенных проверок с 2014 года.