Палата представителей Конгресса США 19 декабря проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа.

По первому пункту обвинения о злоупотреблении властью "за" проголосовали 230 конгрессменов, "против" высказались 197 участников голосования и один воздержался.

Результаты голосования по второму пункту обвинений, согласно которому главе Белого дома инкриминируется препятствование расследованию Конгресса, также были положительными.

За что хотят объявить импичмент Трампу

Трамп обвиняется по двум статьям. Первая - это злоупотреблении президентской властью. Согласно докладу комитетов Палаты представителей, президент США оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы получить компромат и очернить своего главного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Примером давления называют телефонный разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома просил расследовать дело Burisma, в котором замешана семья Байденов, и собственно, удержание оборонной помощи Украине на сумму $391 млн.

Сам Джо Байден, выступая на предвыборном митинге, заявил, что Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и должен быть подвергнут импичменту.

При этом недавнюю поездку адвоката Трампа Рудольфа Джулиани демократы трактуют, как доказательства давления на Украину, хотя об этом прямо и не говорится в отчете.

Ситуацию с Украиной назвали попыткой добиться вмешательства Украины в ход американских президентских выборов 2020 года.

Еще одно обвинение - воспрепятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Демократы обвиняют Трампа в том, что он отказался подчиниться повесткам о даче показаний и не предоставил необходимые документы.

Эпопея с импичментом Трампа

Расследование было начато после заявления анонимного информатора. Он утверждал, что в июле 2019 года Трамп оказывал давление на Зеленского в личных интересах: чтобы склонить украинские власти к расследованию коррупционных схем сына экс-вице-президента Джо Байдена - Хантера Байдена. В обмен на это Украине предлагалась военная помощь.

Американские СМИ позже сообщили, что информатором мог быть сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла, который также является членом Демократической партии.

После скандала Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, во время которого Трамп просил разобраться с делом Burisma. При этом за неделю до разговора президент США указал заморозить военную помощь Украине. Демократы предположили, что это должно было стать рычагом давления, однако сам Трамп отрицает это.

Зеленский и Трамп разговаривали по телефону в апреле после выборов президента в Украине. Встретились они в сентябре. Фото: DW.com

Формально процедуру импичмента запустили 24 сентября. Об этом заявила демократ и спикер Палаты представителей США (одна из двух палат Конгресса, в которой представители Демократической партии имеют большинство - Ред.) Нэнси Пелоси. По ее словам, Трамп нарушил американские законы.

"Действия президента Трампа обнаружили бесчестный факт предательства нашей национальной безопасности и честности наших выборов", - сказал Пелоси, подразумевая скандал вокруг вероятного давления Трампа на Украину. Ее речь транслировали ведущие телеканалы США.

Речь Пелоси дала старт спецрасследованию, которое провели шесть комитетов Палаты представителей.

Трамп назвал ситуацию "харассментом" а обвинения против себя "охотой на ведьм".

"Они даже не видели стенограмму звонка (с Зеленским - Ред.) Тотальная охота на ведьм!", - написал Трамп в день старта процедуры импичмента.

31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.

После этого начались слушания, которые транслировали в прямом эфире. За ними наблюдали миллионы американцев. Перед комитетом всего предстало 12 свидетелей.

С показаниями выступала, в том числе, бывший посол США в Украине Мари Йованович. Она обвинила администрацию Трампа в "защите частных интересов". А также назвала свою отставку подозрительной и основанной на надуманных обстоятельствах. В том, что Трамп стал относиться к ней неприязненно, она обвинила Джулиани, который после поездки в Украину заявил, что под крылом посольства в Украине были разворованы миллиарды долларов.

Мари Йованович на слушаниях. Фото: DW.com



16 декабря юридический Комитет Палаты представителей опубликовал отчет об импичменте на 169 страницах.

После этого Трамп вновь заявил в серии твитов, что не сделал ничего предосудительного. Также он отправил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором заявил, что это демократы совершили действия, указанные в статьях об импичменте.

18 декабря состоялось голосование в Палате представителей.

Теперь, в январе 2020 года, состоится разбирательство дела в Сенате.

Как проходит импичмент президента в США

Импичмент - это процедура отстранения от власти президента, который, по мнению Конгресса США, далее не может выполнять свои обязанности.

Причины для импичмента перечислены в Конституции. Среди них -взяточничество, госизмена и другие серьезные правонарушения.

Начать процедуру может Палата представителей Конгресса США. Ее комитеты проводят спецрасследование, после чего представляют свои выводы. Далее вопрос об импичменте выносят на голосование в Палате представителей. Его должно поддержать большинство. В случае положительного голосования в дело вступает Сенат США (верхняя палата Конгресса - Ред.) Под его надзором должен состояться специальный судебный процесс во главе с председателем Верховного суда США.

В случае вынесения обвинительного приговора его должны утвердить минимум две трети сенаторов. Лишь после этого президент США досрочно завершает свои полномочия.

Трамп четвертый президент США, в отношении которого запустили процедуру импичмента. До него отстранить от власти хотели Эндрю Джонсона (за незаконное увольнение военного министра), Ричарда Никсона (после незаконной прослушки демократов - Уотергейтский скандал) и Билла Клинтона (за лжесвидетельства в суде по делу Моники Левински). В итоге сложил полномочия только Никсон и то добровольно, не дожидаясь, когда за дело возьмется Сенат.

То есть реальных прецедентов смещения президента с должности в результате полной процедуры импичмента США еще не было.

Напомним, что адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани начал публиковать у себя в Twitter доказательства инсценировки импичмента президента США, основанных на материалах, которые он получил после встречи с украинскими источниками.

Также мы писали, что рассказали "Стране" о встречах Джулиани в Киеве участники его поездки.