Рада приняла во втором чтении в в целом законопроект №2299 о внесении изменений к законодательству о высшем образовании. За проголосовали 321 нардеп, передает "112 Украина".

Как сообщается, закон предусматривает изменения для абитуриентов, студентов и, в частности, вузов.

Согласно закону, вузы будут выдавать диплому не "государственного образца", а по образцу, утвержденному собственным ученым советом.

Плагиат и фальсификации в работах могут помешать студентам получить диплом об окончании высшего образования.

На вступительной компании заведения начнут принимать мотивационные письма, за которые абитуриент сможет получить дополнительные баллы при поступлении.

Принятый закон также вводит критерии, по которым будет оцениваться работа ректоров, кардинальное уменьшение объектов лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования, а также внедрение дуального образования.

Все руководители вузов, которые будут избираться на должности, будут подписывать контракты с указанием целевых показателей эффективности, сроками их выполнения и механизмами проверки. Целевые показатели будет формировать Министерство на базе программ кандидатов, которые те будут подавать в пакетах документов на конкурс. Если ректор не выполнит программу, ему грозит расторжение контракта.

Кроме того, лицензирование будет проводиться в онлайн-режиме через электронные базы. Лицензировать будут деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательную деятельность по специальностям для "регулируемых профессий" (тех, которые предусматривают особо ответственную работу: правовая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное). Таким образом, лицензии отменяют почти для 100 специальностей.

Помимо этого, будет запрещено создавать обособленные структурные подразделения в Киеве, Харькове Львове, Днепре и Одессе, а те, что сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Напомним, данный законопроект Верховная Рада поддержала за основу 12 ноября 311 голосами.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде упростили получение высшего образования для атошников.

Также мы писали, что в Министерстве образования заговорили о сокращении числа высших учебных заведений.