В Киеве температура побила предыдущий рекорд почти на 2 градуса
Во вторник, 17 декабря, температура воздуха в Киеве побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году".
В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.
Как сообщала "Страна", погода в Украине на День Святого Николая будет теплой и солнечной, а воздух прогреется до небывалых +13 градусов.
Напомним, что в полиции сообщили о резком росте числа дорожных аварий и жертв из-за перемен погоды.