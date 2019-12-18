Во вторник, 17 декабря, температура воздуха в Киеве побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году".

В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.

Как сообщала "Страна", погода в Украине на День Святого Николая будет теплой и солнечной, а воздух прогреется до небывалых +13 градусов.

Напомним, что в полиции сообщили о резком росте числа дорожных аварий и жертв из-за перемен погоды.