В результате столкновений под зданием Верховной Рады, которые произошли 17 декабря, пострадали 23 правоохранителя. 12 полицейских и 5 гвардейцев доставили в медицинские учреждения, передает пресс-служба МВД.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадало 23 правоохранителя – 17 полицейских и шестеро гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер – гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой уточнил, что к медикам обратились 11 граждан, среди которых один журналист.

Фото: mvs.gov.ua

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимости соблюдения задекларированных обязательств относительно правил поведения во время акции. При этом, каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека", - подчеркнул он.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, во вторник, 17 декабря, во время протестов националистов под Верховной Радой правоохранители избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко, разбив ему очки, повредив руку и профессиональную камеру.

Ранее "Страна" подробно освещала протесты под парламентом.