Сегодня, 18 декабря, загорелись складские помещения промтоварного рынка "7 километр" в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 декабря в 11 час. 12 мин. в службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Базовой, 16, где загорелись складские помещения. На место происшествия прибыли подразделения спасателей ГСЧС, которые приступили к ликвидации пожара", - отметили в ГСЧС. Сейчас спасатели готовятся раскрыть крышу складских помещений, которые затянуло клубами дыма.

Фото: od.dsns.gov.ua

Вероятно, загорелись складские помещения “Новой почты”, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что в полиции назвали основную версию пожара в колледже Одессы, во время которого погибли 16 человек.

Также мы писали о том, что спасатели пытались уничтожить документы о проверках в сгоревшем одесском колледже.