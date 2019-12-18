Под Одессой горят склады на рынке 7-й километр. Фото
Сегодня, 18 декабря, загорелись складские помещения промтоварного рынка "7 километр" в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"18 декабря в 11 час. 12 мин. в службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Базовой, 16, где загорелись складские помещения. На место происшествия прибыли подразделения спасателей ГСЧС, которые приступили к ликвидации пожара", - отметили в ГСЧС. Сейчас спасатели готовятся раскрыть крышу складских помещений, которые затянуло клубами дыма.
Фото: od.dsns.gov.ua
Вероятно, загорелись складские помещения “Новой почты”, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Напомним, что в полиции назвали основную версию пожара в колледже Одессы, во время которого погибли 16 человек.
Также мы писали о том, что спасатели пытались уничтожить документы о проверках в сгоревшем одесском колледже.