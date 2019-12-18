Сотрудники Национального антикоррупционного бюро обвинили бывшего народного депутата в незаконном получении 361 тысяч гривен в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ноябре 2014 года бывший депутат получил в пользование номер в гостинице "Киев" за счет государственного бюджета в связи с тем, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установило следствие, в начале марта 2017 года, он получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом факте в Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины, поэтому и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета. И только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, отказался от получения средств. За эти полтора года, как установило следствие, экс-народный депутат безосновательно получил более 361 тысяч грн компенсации за наем жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование НАБУ начало в октябре 2018 года.

Журналистам Украинских новостей удалось выяснить, что бывшим парламентарием оказался член фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Сольвар. Ему уже вручено подозрение.

Фото: facebook.com/solvar.com.ua

Напомним, Рада внесла правки в уголовно-процессуальный кодекс и в регламент Верховной Рады - по следствию в отношении народных депутатов.

Также "Страна" писала, что внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки должны расследовать перечисление $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон.