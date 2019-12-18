В Нацкорпусе заявили, что на нашумевшем в сети фото, где один из участников протестов националистов под зданием Рады против земельной реформы пытается ударить ногой сотрудников полиции, действительно запечатлен фермер Иван Старостенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев в Facebook.

Фото: Facebook/Рома Чернышев

По его словам, 23-летний Иван приехал протестовать против открытого рынка земли из Херсона, где у него участок в 5 га.

"Ване 23 года, он из Херсона. У Вани есть 5 га земли. С 16-ти лет он занимается фермерством, выращивает пшеницу, кукурузу и свеклу. Ваня вчера он приехал под ВР защищать своё малое фермерство. Именно такие парни как Ваня понимают, что будет, если эта зеленая рада примет свой закон и распродаст по 210000 га крупным корпорациям.

Фото, как Ваня вчера рубился в прямом смысле слова за свою землю, облетели весь Интернет. Зрадофилы и фейсбучные комментаторы записали Ваню в титушки и прочую дичь. Но Ваню это не остановит", - написал Чернышев.

Как он отметил, герой фото не только фермер, но и член Национального корпуса.

Скриншот: Facebook/Рома Чернышев

Напомним, вчера под зданием парламента и еще в семи областях Украины прошли митинги против продажи земли.

Как сообщалось, представители Нацкорпуса под руководством Андрея Билецкого схлестнулись с полицией, которая снесла их палатки на улице Грушевского. Досталось обоим сторонам. В том числе и силовикам: нацгвардейцев и полицейских били кулаками, ногами, кольями от палаток и забрасывали выломанной с мостовой брусчаткой.

По официальным данным, в результате потасовок с правоохранителями задержали 26 активных радикалов, от рук которых пострадали 17 бойцов, защищавших Раду. Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что за это им придется отвечать, и полиция уже готовит три подозрения.

К вечеру стало известно, что всех задержанных за беспорядки под Радой участников протеста отпустили без подозрений.