Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что их новогодний корпоратив оплатят сами депутаты, а не спонсоры.

Об этом он сказал в комментарии для YouTube-канала Pavlovsky News.

"Другое решение фракция приняла. Люди будут скидываться. Как-будто идешь просто в кафе и платишь за столик. В районе 2 000-3 000 грн. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то где-то так выйдет", - отметил депутат Корниенко.

В то же время депутат отказался комментировать отсутствие юридических адресов у ряда фирм, которые пожертвовали по 3 млн грн на партию "Слуга народа". "Вы можете обратиться в компанию "Bihus". Они делали расследование. Там можно уточнить, почерпнуть это", - заявил он.

Видео: youtube.com

Напомним, что медицинский комитет Рады проведет свою вечеринку в итальянском ресторане.

Также до этого Корниенко заявлял, что "Слуга народа" проведет новогодний корпоратив за миллион гривен.