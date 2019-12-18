В среду, 18 декабря, представитель "ДНР" сообщила, что в ходе заседания минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны не смогли договориться по обмену пленными.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "Нормандского формата" в Париже", - заявила представитель "ДНР" Дарья Морозова.

Как передает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу, главная причина в срыве переговоров в несогласованности формата обмена.

"Сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске произошёл конфликт по вопросу обмена пленными. Украинская сторона предложила формулу "всех осужденных на всех осужденных», вместо прописанной в парижском коммюнике Нормандского формата формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осужденных).

В "ДНР" такое уменьшение числа освобождаемых людей отвергли. В ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла", - пишет телеграмм-канал.

Как сообщала "Страна", на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря намеревались уточнить списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.

Напомним, что в Киеве рассчитывают вернуть домой 77 пленных.