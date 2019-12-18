В Марьинке (Донецкая обл.) в результате обстрела боевиков из стрелкового оружия, был смертельно ранен гражданский житель. Это произошло в среду, 18 декабря, около полудня, этом сообщается на странице Операции Объединенных сил (ООС) в соцсети.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 25 нояюря в Мартинке под обстрел со стороны боевиков попали женщина и трехлетний ребенок. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и в левое плечо, ребенок не пострадал.

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