Адвокат арестованной по делу Шеремета Кузьменко подал апелляцию. Фото
Адвокат арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Влад Добош подал апелляцию на меру пресечения своей подзащитной. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 18 декабря.
"Вышеуказанное постановление суда постановлено с существенным нарушением требований криминального процессуального закона, является необоснованным и немотивированным, что является нарушением требований ст. 370 УПК Украины и подлежит отмене", - говорится в документе, опубликованном Добошем.
Фото: Facebook/Влад Добош
Как сообщалось, 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца до 8 февраля 2020 года. Позже подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.
По словам адвоката, она не знала "сообщников", с Антоненко познакомилась в соцсетях и никогда не ходила в шортах.
Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".
12 декабря, стало известно о задержании первых подозреваемых. Полиция объявила подозреваемыми медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлия Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и супругов Инна и Владислав Грищенко. О том, как это было, читайте в материале "Страны".