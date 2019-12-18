Адвокат арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Влад Добош подал апелляцию на меру пресечения своей подзащитной. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 18 декабря.

"Вышеуказанное постановление суда постановлено с существенным нарушением требований криминального процессуального закона, является необоснованным и немотивированным, что является нарушением требований ст. 370 УПК Украины и подлежит отмене", - говорится в документе, опубликованном Добошем.

Фото: Facebook/Влад Добош

Как сообщалось, 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца до 8 февраля 2020 года. Позже подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.

По словам адвоката, она не знала "сообщников", с Антоненко познакомилась в соцсетях и никогда не ходила в шортах.

Напомним, что Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось впечатление, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".

12 декабря, стало известно о задержании первых подозреваемых. Полиция объявила подозреваемыми медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлия Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и супругов Инна и Владислав Грищенко. О том, как это было, читайте в материале "Страны".