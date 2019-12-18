Правительство Украины открыло Офис противодействия рейдерству. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в Facebook.

"Как только мы открыли Офис противодействию рейдерству. Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. В Программе действий Правительства мы гарантировали, что люди будут защищены от мошенничества. В первую очередь от рейдерства, которое лишало бизнесменов и инвесторов уверенности, что в Украину стоит вкладывать деньги", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кроме того, Гончарук уточнил, что за 3 месяца из 1404 жалоб были рассмотрены и решены 1064 ситуаций, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Скриншот: facebook.com/PMHoncharuk

Ранее Гончарук заявилил о том, что рейдеры пытались захватить помещение Верховной Рады Украины. Речь идет не о самом здании парламента на ул. Грушевского, а о большом помещении рядом с центральным офисом Минюста.

Также "Страна" писала, что сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ остановили деятельность преступной группировки, которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватам по всей территории Украины.