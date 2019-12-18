В "ЛНР" объявили своей всю Луганскую область
В так называемой "Луганской народной республике" приняли закон о государственной границе в пределах бывшей Луганской области. Об этом сообщают ресурсы "республики".
Напомним, накануне в "ЛНР" анонсировали подобное решение. "Глава республики" Леонид Пасечник заявил, что Луганск решил сделать так вслед за так называемой "ДНР", где недавно был принят закон о "государственной границе", в котором боевики объявили своей территорией всю Донецкую область по административным границам Украины.
Ранее "Страна" писала о том, что Пристайко снова заговорил о введении миротворцев на территорию "ДНР" и "ЛНР".
Также мы сообщали, что Кабинет министров Украины подготовил новые санкции против предприятий в "ЛДНР".
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.