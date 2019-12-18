В среду, 18 декабря, в Верховной Раде во втором чтении приняли законопроект №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования". Об этом сообщает РБК-Украина в среду, 18 декабря.

"За" проект закона проголосовал 321 депутат.

В законе прописано, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются достижения поступающих на международных олимпиадах; предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в АТО (ООС), обеспечении ее проведения, а также для военнослужащих военной службы по контракту. Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

В целом документом регулируется процедура лицензирования образовательной деятельности, поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Как сообщала "Страна", в 2019 году поступить по широкому конкурсу на бакалавра бюджетной формы обучения сложнее всего было на "международные" специальности - проходной балл на них составлял более 190.

Напомним, что 6 университетов из Украины внесли в список лучших ВУЗов мира.