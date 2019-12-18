Оппозиционеры выиграли у власти первый раунд битвы за землю. Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя ситуацию с законопроектом об открытии рынка земли, пишет сайт политсилы.

"Первый раунд битвы за землю мы выиграли. Власть поняла, что не сможет протянуть решение "под одеялом", по-тихому внести законопроект в зал и как-то проголосовать, потому что напряжение в обществе очень велико. Нахрапом продать украинскую землю непонятно кому не получится", – заявил он.

"Я думаю, что Аграрный комитет не пойдет на объединение поправок, поданных народными депутатами. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против этого. Есть порядок, есть Регламент, и такие чувствительные вопросы как продажа земли должны рассматриваться по полной процедуре. Комитет должен рассмотреть все поправки. Без этого данный законопроект не может быть внесен в сессионный зал", – сказал сопредседатель фракции .

Бойко счиает, что вопрос об открытии рынка земли можно рассматривать только после референдума. "Я надеюсь, что у власти хватит ума прислушаться к обществу и решение об открытии рынка земли принимать только после всеукраинского референдума, если на нем будет получено согласие граждан", – считает Юрий Бойко.

Напомним, что вчера "Батькивщина" заблокировала трибуну Рады из-за земельного вопроса.

Также мы писали о том, что по словам Зеленского, до принятия закона мораторий на продажу земли должен действовать.