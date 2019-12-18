Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №8 6929, который следовал по маршруту "Нежин – Киев". Убытки составляют около 40 тыс. гривен, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Уточним, что инцидент произошел 15 декабря. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, а также подожгли петарды и файеры.

Фото: uz.gov.ua

Напомним, в столичном метрополитене, где в вечерний "час пик" произошел сбой системы, разъяренная толпа устроила погром. Инцидент произшел на станции метро "Площадь Льва Толстого".

Также "Страна" писала, что 20 ноября в Фастовском районе Киевской области коростной поезд "Интерсити" №763 Киев-Одесса подвергся нападению вандалов, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября.