Последние два дня сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких департаментах КГГА из-за подозрений в злоупотреблениях в пользу третьих лиц. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская. 

Как отмечается, по состоянию на 18 декабря обыски продолжаются в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает. 

Кроме того, в отношении должностных лиц департаментов готовятся уведомления о подозрении о совершении преступления. 

Также стало известно, что 16 декабря СБУ разоблачила присвоение более 20 млн гривен из городского бюджета руководителями коммунального предприятия.

Ранее сообщалось, что в ГСЧС Одесской области начались обыски после смертельного пожара в колледже.

Также мы писали, что полиция обыскала по делу Шеремета дом семьи волонтеров Акастеловых.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.