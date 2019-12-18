Последние два дня сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких департаментах КГГА из-за подозрений в злоупотреблениях в пользу третьих лиц. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Как отмечается, по состоянию на 18 декабря обыски продолжаются в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

Кроме того, в отношении должностных лиц департаментов готовятся уведомления о подозрении о совершении преступления.

Также стало известно, что 16 декабря СБУ разоблачила присвоение более 20 млн гривен из городского бюджета руководителями коммунального предприятия.

Ранее сообщалось, что в ГСЧС Одесской области начались обыски после смертельного пожара в колледже.

Также мы писали, что полиция обыскала по делу Шеремета дом семьи волонтеров Акастеловых.