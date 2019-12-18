Погода в Украине на День Святого Николая будет теплой и солнечной, а воздух прогреется до небывалых +13 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

"Если вы завтра увидите импозантного пожилого мужчины в темных очках, с большой сумкой, в шортах и футболке, это будет Николай! Потому что пока в кожухе и теплых сапогах старенькому будет некомфортно. Температура еще остается достаточно высокой. В южной части и в западных областях в течение дня +8+13 градусов, однако на остальной территории предполагается несколько свежее воздух, +5+9 градусов. Осадков 19-го декабря в Украине не будет. Ветер ожидается юго-восточным, умеренным, а на Востоке - северо-восточным, порывистым, до сильного, осторожно!" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В то же время в Киеве, согласно прогнозу Диденко, ожидается небольшое снижение температуры. Осадки маловероятны, а днем будет около 6-7 тепла.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, в Киеве побит новый температурный рекорд.

Также мы рассказывали, что в Украину в среду придет 15-градусное тепло.