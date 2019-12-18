В пятницу, 20 декабря, фракция "Слуга народа" соберется на корпоративе в КВЦ "Парковый". Об этом "Стране" стало известно из внутреннего чата депутатов. Но, похоже, это будет уже финальная большая вечеринка, которой предшествует серия маленьких.

Как оказалось, сегодня члены Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования будут подводить итоги уходящего и встречать Новый год. Корпоратив состоится в 18:00 в ресторане итальянской кухни Casa Nori. Фотокорреспонденты "Страны" во время сегодняшнего заседания Верховной Рады увидели, как помощница уточняет у 51-летнего депутата Михаила Радуцкого (СН) не сообщить ли еще раз о предстоящем сабантуе. "Михаил Борисович, может, напомнить в группе о корпоративе?" - пишет она и скидывает ему сообщение с локацией на обсуждение.

Фото: Изым Каумбаев, Страна.ua

Отметим, что в ресторане Casa Nori на Подоле шеф-повар и владелец - Андреа Нори, родом из Италии. Около 7 лет назад он приехал в Украину и работал здесь в разных заведениях, пока не открыл свое. Ресторан небольшой. Всего 70 посадочных мест. Скорее всего, его закроют на спец обслуживание для депутатов. Из основных блюд здесь подают четыре вида пасты, кальмары и овощи в пивном кляре, свинину с соусом мустарда и хлебом фокачча, и другие авторские блюда. Средний чек на двоих 500-600 гривен.

Ранее сообщалось, что на корпоративе "Слуги народа" выступят профессиональные депутаты. "Страна" разобралась, как отпразднуют новый год украинские политики.

Также мы писали, что стало известно, где "слуги народа" проведут новогодний корпоратив.