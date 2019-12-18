Протестующие под Радой против продажи земли задержали возле здания с расспросами народного депутата и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Об этом свидетельствует видео "Страны".

На записи Арахамия рассказывает, что предлагал создать в парламенте временную следственную комиссию, чтобы разобраться с событиями, которые произошли вчера под зданием парламента. Потом Арахамии задал вопрос глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

"Скажи-ка хлопчик, насколько тяжело сегодня проголосовать за референдум (с вопросом - продавать ли землю или нет - Ред.)?", - спросил Билецкий и услышав ответ, что голосование будет в январе, заявил: "Так вы (народные депутаты - Ред.) же так быстро пишете, вы только по земле тянете!"

Фото: youtube.com

Напомним, что Юлия Тимошенко заявила, что до Нового года закона о земле не будет.

При этом "Страна" разбиралась, что будет, если закон о продаже земли не примут до нового года.