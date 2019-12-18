Мэр Харькова Геннадий Кернес пригрозил нардепу Александру Фельдману, что он удалит его, как зуб. Такое заявление градоначальника прозвучало на сессии горсовета, передает издание Newsroom.

Уточняется, что во время сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к Александру Фельдману и заявил, что его концерн "АВЭК" должен городу около 57 миллионов гривен.

"Господин Фельдман, отдайте свои долги. Вы заложили имущество предпринимателей без их ведома и забрали эти деньги. Дорога, соединяющая Салтовку и центр города, жителям необходима. Если вы этого не поймете, мы удалим вас, как зуб. Сходите к стоматологу и узнайте, как это", - заявил Кернес.

Накануне народный депутат, член фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Фельдман заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Харькова.

"Сегодня так сложилась ситуация,- я буду баллотироваться. Мы все помним, как в Харькове строилась дорога через парк имени Горького. Как бегали бандиты, как бездействовала милиция, как били людей, били палками, прутами, с бензопилами нападали на людей. Сегодня они пытаются спустя 10 лет повторить это на "Барабашово". У них ничего не получится", - заявил Фельдман в кулуарах Рады.

Также нардеп заявил, что ведет политику мецената, но не всем это нравится.

"Идет борьба конкретного человека против меня. Ему не нравится наша политика, политика делания всего за свои деньги. И он сегодня делает различные акции за государственный счет, пытаясь таким образом судорожно спасти свое кресло. Он знает, что любой человек, который придет завтра и станет мэром, он в первую очередь будет проводить аудит того, что сделал предыдущий мэр. И тогда все харьковчане узнают, куда ушли деньги, какие дороги надо было строить, какие дороги были абсолютно бесполезны, куда списывались миллионы и миллионы бюджетных средств", - добавил Фельдман.

Отметим, что Фельдман является крупным предпринимателем, совладельцем одного из крупнейших в Восточной Европе рынков "Барабашово".

Ранее "Страна" писала о том, что Кернес рассказал, как он на выборах мэра победит "попугая" от Зеленского.

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