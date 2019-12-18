Аграрии перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган на границе Украины с Молдовой в рамках протестов против планов продажи с\х земли Украины. Об этом говорится на фб-странице главы Ассоциации животноводов Украины, общественного деятеля Ирины Паламар в среду, 18 декабря.

"Закрыта таможня в Кучурган. Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня перекрыли Международный пункт пропуска Кучурган. Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли", - говорится в сообщении.

Участники протеста подчеркнули, что на мирной акции около Международного пункта пропуска Кучурган задействованы 40-к единиц сельхоз техники и 40-к единиц автотранспорта.

Митингующие убеждены, что этот протест не получиться дисквалифицировать, ведь акции продолжаются по всей стране.

Фото: facebook.com/palamar.irina

Мы разбирались, что будет, если закон о продаже земли не примут до нового 2020 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рсудил беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли, в результате которых пострадали и полицейские, и мирные граждане.