В правительстве Украины нашли способ, как отучить от телефонного терроризма простых граждан и перестать устраивать переполох в городах.

Так, ужесточение ответственности за анонимные звонки о минировании должны сбить "эпидемию", соответствующие службы смогут отдохнуть от постоянных рейдов. Проект закона был поддержан на заседание Кабмина 18 декабря.

Уточним, что действующая статья Уголовного кодекса предусматривает для лжеминеров до шести лет лишения свободы. А согласно законопроекту, наказание увеличивается до восьми лет.

Кроме того, вводится такой вид наказания, как "конфискация имущества". Речь идет о доме, квартире, автомобиле. Это якобы должно остановить телефонных террористов.

Напомним, 8 декабря в Луцке правоохранители задержали мужчину, сделавшего в субботу вечером заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра. В отношении него открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Также "Страна" писала, что в Николаеве, 6 декабря, полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех школ города. Однако главное управление образование уточнило, что после завершения проверок, школьники были обязаны вернуться к учебе.