В Государственном бюро расследований (ГБР) решили заново допросить всех свидетелей по делу против бывшего нардепа Сергея Пашинского ("Народный фронт"). Расследование фактически началось заново.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Начались допросы (по делу Пашинского - Ред.) заново", - сказал он. По его словам, это необходимо в связи с тем, что предыдущий орган досудебного расследования этого дела сделал это неэффективно. В деле проходит более 30 свидетелей.

Как сообщала "Страна", Пашинского посадили в СИЗО по делу о его стрельбе в жителя Василькова новогодней ночью пару лет назад.

Также арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский дал показания на заседании Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на ул. Институтской, произошедшего во время Евромайдана зимой 2014.

Напомним, что Сергей Пашинский является одним из главных фигурантов дел о хищениях в оборонке, открытых на днях в Генпрокуратуре.