Киев и Донбасс пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются. Об этом заявила "омбудсмен" т.н. "ДНР" Дарья Морозова по итогу первого раунда переговоров, пишет РИА Новости.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила Морозова.

Она считает, что "представители Киева пытаются по-своему трактовать формулы закрепленные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита "нормандской четверки". "Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова.



По ее словам, представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходит в среду в Минске. Рабочие подгруппы по Донбассу уже приступили к работе.

Ожидалось, что ТКГ сегодня определит формулу по обмену пленными на заседании.

Также мы писали о том, что глава МИД Украины сообщил, когда согласуют списки на обмен и объявят о прекращении огня на Донбассе.