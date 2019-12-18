Американские санкции не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что этот проект ("Северный поток - 2" - Ред.) будет закончен", - сказал представитель Путина, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.

"Такие действия (возможное введение санкций со стороны США - ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил Песков.

По его мнению, "такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу".

Напомним, 17 декабря Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".

Ранее сообщалось, что санкции США против "Северного потока-2" затронут сотни компаний из Германии.