В СИЗО Кропивницкого введен особый режим в связи групповым неповиновением заключенных в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на своей странице в соцсети.

Уточняется, что на период введения особого режима в учреждении усилена охрана, надзор за заключенными и осужденными, прекращены все мероприятия, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществляются другие предусмотренные законодательством режимные мероприятия.

Также в сообщении говорится, что особый режим может быть введен сроком до 30 дней. О прекращении особого режима будет сообщено дополнительно.

В настоящее время администрация учреждения проводит соответствующие режимные меры для поддержания "надлежащей управляемой оперативной обстановки".

Фото: facebook.com

Напомним, накануне информацию о бунте в СИЗО сегодня озвучил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. По его данным, причиной событий стал вывоз из СИЗО одного из смотрящих. В его поддержку другие заключенные якобы взяли под контроль два корпуса учреждения.

Позже администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила о попытке заключенных дестабилизировать оперативную обстановку в СИЗО, а также заявила, что во время бунта пострадала сотрудница.