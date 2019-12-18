По делу киевских АТОшников Инны и Владислава Грищенко, которых подозревают в покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области, задержали предполагаемого организатора. Об этом заявил Виталий Ковальчук, адвокат Владислава Грищенко, передает "Украинская правда".

Так, задержанного зовут Василий, а по делу он проходит как "гражданин Ш". Его задержание состоялось еще на прошлой неделе.

В полиции уточнили, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Само следствие пока продолжается.

Ранее "Страна" разбиралась, какой были роли Инны и Владислава Грищенко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также мы писали, что Ирина Грищенко за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.

Напомним, семью АТОшников подозревают в том, что 13 мюля 2018 года они пытались взорвать машину "авторитетного" прикарпатского бизнесмена Михаила Чекурака. Вернувшись домой после поездки в село, Чекурак нашел на тротуаре возле своего внедорожника самодельную взрывчатку. Она должна была взорваться, когда автомобиль тронется с места, но что-то пошло не так - бомба отвалилась и упала на плитку.