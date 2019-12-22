22 декабря - день зимнего солнцестояния. Точное его время в северном полушарии 06:19 по Киеву. Сегодня самый короткий световой день в году, он продлится всего 8 часов, остальные 16 часов на улице будет темно. Затем постепенно светлое время суток будет увеличиваться.

Зимнее солнцестояние считается началом астрономической зимы. В древности многие народы считали его особым днем, устраивая праздники.

Мы собрали интересную информацию об этом астрономическом явлении и связанных с ним традициях.

Что такое солнцестояние

Из-за того, что Земля вращается вокруг Солнца, то приближаясь, то удаляясь от него по своей орбите, в декабре наступает время, когда лучи падают на Землю по косой. День постепенно сокращается и 21-22 декабря наступает момент, когда в северном полушарии самый короткий световой день.

Солнце занимает самую низкую точку над горизонтом в полдень. Несколько дней оно почти не меняет свой наклон и его полуденные высоты в небе почти неизменны. Отсюда и название - солнцестояние. Затем Земля начинает вновь приближаться к Солнцу и световой день начинает прибавляться. В марте, на весеннее равноденствие, день и ночь сравняются.

Сегодня восход солнца в Киеве в 07:57. Зайдет оно в 15:57. То есть световой день продлится 8 часов. Для сравнения в день летнего солнцестояния в июне, световой день около 17 часов.

Этой ночью в северном полушарии наступает астрономическая зима. Она продлится до дня весеннего равноденствия.

Обряды и традиции

Большинство народов во времена язычества считали зимнее солнцестояние днем возрождения. Славяне отмечали Карачун и Коляду. Карачун - это сутки накануне солнцестояния с самой длинной ночью в году. Так называли бога Зимнего Коловорота, бога Смерти, который несет смерть всему живому. Коляда - это новорожденное Солнце. Чтобы помочь ему родиться, предки жгли костры, пекли караваи, символизирующие светило.

У германских народов в конце декабря праздновали Йоль. В середину зимы на полях разжигали костры, чтобы благословить землю на богатый урожай, распивали сидр с пряностями, дарили друг другу корзины с яблоками и пшеницей и украшали дома плющом и омелой.

В Шотландии отмечали Хогманай - праздник очищения, сопровождающийся факельными шествиями, кострами и ритуальными сожжениями бочонков со смолой. Древние шотландцы в этот день дарили друг другу подарки, символизирующие благополучие в следующем году.

Хогманай. Фото: CUBO/RUSSIAN LOOK

В Древней Греции считали, что это единственный день в году, когда богу подземного царства Аиду разрешали подняться на Олимп.

В Китае сегодня семьи собираются за столом в честь фестиваля Дунчжи, когда свет начинает теснить зимнюю тьму.

Фирменное угощение на Дунчжи - сладкие шарики из рисовой муки

В Иране до сих пор отмечают фестиваль света Ялда в честь ангела света Митра, который, как считается, родился в этот день.

Советы астрологов

Астрологи считают день зимнего солнцестояния временем обновления, зарождения нового. Для этого накануне они советуют подвести некие итоги, избавиться от лишнего, отпустить обиды, очистить свою жизнь от того, что мешает жить, избавиться от старых ненужных связей.

Хорошо провести генеральную уборку дома, навести порядок на рабочем компьютере. Это поможет настроиться на новый этап в жизни. Также советуют принять ванну с успокаивающими аромомаслами, чтобы избавиться от негатива.

В день зимнего солнцестояния астрологи рекомендуют написать на бумажках то, от чего вы хотите избавиться, что не должно повториться в следующем году. Их нужно сжечь. А вот желания можно загадать, посадив в землю семена растений. Их нужно поливать, напоминая себе о мечтах. Считается, что, если растение в горшке прорастет, значит и задуманное сбудется.