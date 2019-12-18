Председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак стал плагиатором 2019 года. Об этом группа ученых сообщила во время церемонии награждения "победителей" отличия "Академическая негодность 2019" в эфире волонтерского общественного телевидения I-UA.TV.

По словам ученных, в докторской диссертации Бабака обнаружили текстовые заимствования. "История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты ", - рассказывает Светлана Вовк, кандидат экономических наук.

Группа ученых ждет реакции "Слуга народа" на это, поскольку Бабака в ВР избрали от этой партии.

Сергей Бабак. Фото: facebook.com

Напомним, что Рада проголосовала за аннуляцию диплома в случае плагиата.

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