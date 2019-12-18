В Украине в 2,7 раза (до 248 тонн) увеличился экспорт улиток в страны Евросоюза. Такую тенденцию отмечают в период с января по сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"За последний период наблюдается рост экспорта украинских улиток в страны-члены Европейского Союза. Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны", - говорится в нем.

Также уточняется, что за два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского Союза.

Так, по результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий, в 2018 году их было всего 5.

Ранее "Страна" писала о том, что с начала года 2019 года Украина экспортировала рекордные 40 млн тонн зерна.

Также мы сообщали, что Украина договорилась об экспорте антилоп в Китай.