Правительство установило процедуру предоставления гражданства для иностранцев, которые подверглись политическим преследованиями за защиту Украины и ее территориальной целостности. Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук.

По его словам, для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины", - объяснил Гончарук.

При этом правительственное постановление должно не допустить, чтобы украинское гражданство смогли получить те, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

До этого в МИД заявили, что Рада может принять закон о двойном гражданстве уже до конца текущего года. В повестке дня парламента данного законопроекта пока нет.

Ранее сообщалось, что в ГМС объяснили, как узаконенное двойное гражданство поможет вернуть людей в Украину.

Также мы писали, что Зеленский написал в законе перечень должностей, которых можно лишиться за иностранное гражданство.