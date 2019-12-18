Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что решение правительства Украины изменить правила въезда в Россию говорит о том, что РФ хотят внести в список стран дальнего зарубежья. Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, попытки отдалить Украину от России, которые предпринимались ранее, заканчивались неуспешно.

"Люди с Украины ездили и ездят в Россию к родственникам, по делам, по работе", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины решил, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией для украинцев будет только на основании заграничного паспорта. Как утверждает премьер-министр Алексей Гончарук, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Ранее "Страна" разбиралась,зачем МИД Украины анонсировал ужесточение правил пересечения границы с Россией.