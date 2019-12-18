Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, доволен, что у его сына Владимира Зеленского получилось договориться с Владимиром Путиным и сделать первые шаги к миру. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью (речь идет об интервью "Стране" - Ред.). Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими "эпитетами" я пользовался. Просто мне больно от того, что так долго не заканчивается война. Но сейчас как раз первые подвижки есть. Сын с Владимиром Путиным вступил в диалог. И я очень надеюсь, что они найдут общий язык и мир наконец наступит", - заявил Александр Семёнович "Стране".

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