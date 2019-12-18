В среду, 18 декабря, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали и приняли парламентскую смету на 2019 год.

За соответствующее постановление №2614 проголосовали 324 народных депутатов.

Так, согласно принятой смете, в 2019 году на работу парламента всего будет потрачено более 1 млрд гривен, 605,5 млн из которых пойдет на оплату труда и начисления на заработную плату.

Смета предполагает, что сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории страны составит 90 тыс. грн в год на одного нардепа, на канцелярские принадлежности понадобится 1278 грн, на городские и междугородние телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев - 4890 грн, на командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья или отельного номера – около 237 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что нардепы также утвердили смету Рады на 2020 год.

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