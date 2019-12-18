Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией заработает уже с 22 декабря этого года. Об этом сообщил сотрудник МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

"К Северной Македонии безвиз уже на постоянном основании: отменены как кратковременные, так и долговременные (иммиграционные) визы", - говорится в сообщении.

Уточним, что соглашение предусматривает безвизовые поездки с биометрическим загранпаспортом в районе 90-180 дней, отмену долгосрочных виз, а также бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

Фото: twitter.com/ZayatsAz

Напомним, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, почти четыре миллиона украинцев эмигрировали из Украины, начиная с 2010 года.

Также "Страна" писала, что договор об ассоциации между Украиной и ЕС будет обсуждаться на плановом заседании 28 января в Брюсселе.