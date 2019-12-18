Планеты и звезды, находящиеся за пределами Солнечной системы получили названия. Их выбрали в процессе конкурса, который проводился Международным астрономическим союзом, пишет ВВС-Украина.

Ранее у этх звезд и экзопланет были названия только в виде букв и цифр. В конкурсе участвовали более 100 стран, включаю и Украину.

Украинцами была предложена почти сотня имен. В итоге звезду HAT-P-15 в созвездии Персея назвали Берегиней - в честь богини-защитницы земли и хранительницы домашнего очага. А экзопланета получила имя Тризуб.

Полный список имен-победителей по странам опубликован на сайте МАС.

Ранее "Страна" писала о том, что зонд Mars Express прислал на Землю новые снимки спутника Красной планеты.

Также мы сообщали, что Нобелевскую премию по физике в 2019 году вручили исследователю космологии и открывателям экзопланеты.