Берегиня и Тризуб. Украинцы дали название звезде и планете за пределами Солнечной системы
Планеты и звезды, находящиеся за пределами Солнечной системы получили названия. Их выбрали в процессе конкурса, который проводился Международным астрономическим союзом, пишет ВВС-Украина.
Ранее у этх звезд и экзопланет были названия только в виде букв и цифр. В конкурсе участвовали более 100 стран, включаю и Украину.
Украинцами была предложена почти сотня имен. В итоге звезду HAT-P-15 в созвездии Персея назвали Берегиней - в честь богини-защитницы земли и хранительницы домашнего очага. А экзопланета получила имя Тризуб.
Полный список имен-победителей по странам опубликован на сайте МАС.
Ранее "Страна" писала о том, что зонд Mars Express прислал на Землю новые снимки спутника Красной планеты.
Также мы сообщали, что Нобелевскую премию по физике в 2019 году вручили исследователю космологии и открывателям экзопланеты.