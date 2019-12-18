Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского заявил, что не хотел обидеть украинцев словом "биомасса" в своем интервью "Стране". В комментарии нашему изданию он уточнил, что употребил это слово не в отношении всех украинцев.

"Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", - сказал "Стране" Зеленский-старший.

Напомним, что в интервью, говоря о разочаровавшихся во Владимире Зеленском людей, отец президента заявил, что разочарование "только у тупых людей": "Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, договорился за три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - сказал он.

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