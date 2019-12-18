В новогоднюю в Киеве на три часа планируют продлить работу общественного наземного транспорта и метрополитена. Таким образом они будут возить пассажиров до 3:00. Об этом сообщила сегодня директор Департамента культуры Диана Попова во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения.

"В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на 3 часа, фуникулер будет работать круглосуточно", - сказала Попова.

При этом пока еще не обнародовано распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования.

Также Попова напомнила, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сегодня утром ДТП задержало движение трамваев на левом берегу.

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