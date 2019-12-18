Чуть больше трети украинцев согласны поставить дома искусственную елку на предстоящие новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результате социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную. 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елки, а ограничатся новогодней композицией, столько же – вообще ничего не делают. В динамике за несколько лет несколько возросло количество тех, кто предпочитает искусственную елку", - говорится в сообщении.

При этом социологи уточнили, что сторонников живой новогодней елки больше всего живет на юге, востоке и центре. А вот на Западе склонны ставить дома искусственный символ новогоднего праздника.

Напомним, согласно опросу, 76% украинцев поддерживают традицию дарить подарки на День Святого Николая. При этом в него верит больше людей, чем в Деда Мороза.

Также мы писали, что на Софийской площади в Киеве 19 декабря состоится официальное открытие главной елки страны и меньших во всех районах города.