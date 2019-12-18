Во вторник, 17 ноября, во время протестов националистов под Верховной Радой правоохранители избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко, разбив ему очки, повредив руку и профессиональную камеру. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

Как он отметил, избиение журналистов сотрудниками полиции во время протестов ничем не оправдано.

"Разбитые очки, ушиб правой руки, многочисленные синяки и повреждена профессиональная камера – так 17 ноября прошел рабочий день фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко, который пострадал от рук правоохранителей во время митинга под Верховной Радой. Журналист освещал акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения, во время столкновения между активистами и представителями полиции оказался в эпицентре событий. В комментарии Национальном союзе журналистов Украины Сергей Нужненко подтвердил, что вчера вечером он написал заявление в Печерский райотдел полиции. За последние 6 лет для Сергея это уже третий инцидент с применением к нему силы сотрудниками МВД", - написал Томиленко.

По его словам, заявление в полицию было написано по трем статьям – воспрепятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники. Как сообщил сам Нужненко, дело должны передать в ГБР, так как препятствие совершили именно сотрудники полиции.

Также подробности вчерашнего инцидента журналист выложил на личной странице в социальной сети.

"Работник полиции (бывший Беркут) на мои крики "Пресса" обращает на меня особое внимание, и пытается выбить камеру и телефон, в сумме он сбивает с меня очки и отталкивает обратно, я падаю на землю", - рассказывает детали происшествия на своей странице в Facebook Сергей Нужненко. - "Во время разгона и сноса палаточного городка работники правоохранительных органов с такой силы бьют меня в спину, что я отлетаю на несколько метров от места, где стоял, и падаю на асфальт (повредили камеру) прямо под ноги бойцов Нацгвардии. Более 10-15 из них пробегаются по мне, не давая подняться. Спасибо полиции диалога, которая меня вытащила".

В итоге - разбитые очки, повреждена камера, ушиб правой руки и ссадины. После происшествия журналист написал заявление в Печерский райотдел полиции.

"В райотделе один из полицейских сказал мне, что это не обязанность полиции определять профессиональная техника у вас или нет, журналист перед ними, митингующий, и что там написано на удостоверении, и вообще вы сами виноваты что были там", - рассказывает Сергей Нужненко.

В связи с этим в НСЖУ призвали сотрудников Нацполиции перестать рассматривать работников СМИ как угрозу во время протестных акций.

"Единственное оружие журналистов – это фотоаппарат или телекамера, диктофон или микрофон, поэтому избиения журналистов сотрудниками правоохранительных органов во время протестов ничем не оправдано", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – "Уже немало сотрудников медиа пострадало именно от действий людей в погонах, но без надлежащих расследований и без надлежащих требований руководства МВД не трогать во время беспорядков журналистов, такие инциденты будут случаться и в будущем".

Как отмечается, события под Верховной Радой совпали с решением Высшего совета правосудия, который не поддержал решение Высшей квалификационной комиссии судей об увольнении судьи Шевченковского суда Киева Валентины Малиновской. Именно она 6 лет назад приняла решение содержания под стражей журналиста Сергея Нужненко, которого зверски избили сотрудники подразделения "Беркут" на Банковой 1 декабря 2013-го года.

Также журналист Радио Свобода Сергей Нужненко пострадал во время выполнения профессиональных обязанностей в марте 2018-го года во время разгона палаточного городка сторонников Саакашвили под Верховной Радой. Тогда сотрудник полиции подошел к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Напомним, "Страна" подробно освещала протесты под парламентом.

Как сообщалось, вчера правоохранители во время беспорядков задержали около 30 протестующих, около 10 полицейских получили травмы в драках.