Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", 76% украинцев поддерживают традицию дарить подарки на День Святого Николая. Об этом говорится на сайте организации.

Так, больше всего приверженцев праздника живет на Западе (почти 90%). В Центре показатель находится в пределах 78%, на Юге около 70%, а на Востоке – 65% опрошенных.

"Половина украинцев верят в Святого Николая. По крайней мере, именно столько признались в этом социологам, и по сравнению с прошлым годом их количество возросло (в 2018 – 43%)", - говорится в сообщении.

При этом количество украинцев, которые верят в Деда Мороза, оказалось значительно меньше ожидаемого.

"Вместе с тем, в Деда Мороза украинцы верят меньше (31%), хотя динамика положительная - в прошлом году верили 25%. В общем, у Деда Мороза относительно больше верят жители Юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на Софийской площади в Киеве 19 декабря состоится официальное открытие главной елки страны и меньших во всех районах города.

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