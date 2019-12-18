Межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейским правилам с 1 января 2020 года подписано между ООО "Оператор ГТС Украины" и румынским оператором TRANSGAZ. Таким образом Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Уточняется, что теперь у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

"То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

"Это решение является историческим и очень важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области. Это даст возможность бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из РФ", - заявил Сергей Макогон, гендиректор вновь созданного "Оператора ГТС Украины".

Во время встречи в Брюсселе 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса по трансбалканскому газопроводу, а именно по "Транзиту-1" в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.

Такая сделка создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственном точке "Исакча1-Орловка1".

Ранее "Страна" писала о том, что в "Голосе Украины" опубликовали закон о создании оператора ГТС Украины.

Также мы сообщали, что оператор ГТС и "Газпром" сели за стол переговоров в Вене.