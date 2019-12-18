В т.н. "ДНР" выпустили марку и конверт, посвященные советскому вождю Иосифу Сталину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Почта Донбасса", которая назвала ее "самой ожидаемой маркой года".

Выпуском марки "Почта Донбасса" открыла филателистическую серию "Великие люди". На марке изображен парадный портрет Сталина. Она вышла тиражом 16 тыс. экземпляров и номиналом 39 рублей. На конверте Сталин изображен во весь рост на фоне московского Кремля. Конвертов выпущено 1200 штук.

Фото: postdonbass.com

Напомним, что впервые за 20 лет число россиян, положительно оценивающих Сталина, превысило 50%.

Также мы писали о том, что на аукционе в Москве продали телефонную книгу Сталина за 3 миллиона рублей.