Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после принятия земельной реформы начнется подготовительный этап до запуска рынка земли. До этого времени должен будет действовать мораторий, передает пресс-служба президента.

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", - сказал он.

Напомним, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли до конца этого года.

Также "Страна" писала, что под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря, продолжится митинг против продажи земли. Пока под зданием парламента спокойно. Вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией и нацгвардией. Также там дежурят пожарные, взрывотехники и медики.