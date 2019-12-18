Российский МИД выступил с критикой в адрес продления закона об особом порядке самоуправления на Донбассе и проекта конституционных изменений относительно децентрализации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

Как отмечается, МИД РФ увидел "поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского" после "нормандского" саммита в Париже 9 декабря: 12 декабря народные депутаты продлили еще на год закон об особом статусе Донбасса, а 13 декабря президент Украины внес в парламент проект изменений в Конституцию по децентрализации власти.

"На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы", - говорится в сообщении.

Об "особом статусе" ОРДЛО: "Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов.

Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов.

Кроме того, многие положения упомянутого закона устарели.

В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит "формуле Штайнмайера". Все это требует коррективов".

Об изменениях в Конституцию Украины: "Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок. При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства.

Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов.

Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения".

Также в МИД РФ призвали воздержаться от подмены понятий и искажения договоренностей, достигнутых в Париже.

"Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран "нормандского формата". Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что в Кремле хотят изучить проект Зеленского о децентрализации на предмет соответствия Минским соглашениям, о которых там нет ни слова.