В среду, 18 января, Верховная Рада Украины проголосовала за поправки в законодательство, которыми окончательно снимается депутатская неприкосновенность с 1 января.

Отметим, что согласно принятым поправкам, открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по мере пресечения по нардепу сможет только генпрокурор. Разрешение на это у депутатов он уже спрашивать не должен.

Напомним, сегодня Верховная Рада начала работу после вчерашних столкновений в правительственном квартале, вызванных рассмотрением законопроекта о рынке земли. Работа парламента таким образом разблокирована.

Как сообщалось, 16 декабря в профильном комитете Рады по вопросам правоохранительной деятельности вместо фактической отмены депутатской неприкосновенности предложили ее усилить.