Кабинет министров Украины решил, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией для украинцев будет только на основании заграничного паспорта.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил премьер.

Фото: telegram/PMHoncharuk

Ранее "Страна" разбиралась,зачем МИД Украины анонсировал ужесточение правил пересечения границы с Россией.

Также мы писали, что в 2018 году в Украине ввели в действие указ СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. По нему россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение).

Как пересекали украино-российскую границу после 2014 года

Между Украиной и Россией существовал упрощенный режим пересечения границы. Однако после 2014 года, с началом конфликта на Донбассе, встал вопрос о том, что правила нужно ужесточить. С начала усложнили въезд для россиян.

С октября 2015 года по инициативе Киева между Россией и Украиной отменили прямое авиасообщение.

В 2018 году в Украине ввели в действие указ СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. По нему россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение).

Однако новые правила остались на бумаге. В этом году украинские пограничники признали, что для граждан России не действуют особые правила при пересечении украинской границы.

В ГПСУ отметили, что россияне могут въехать на территорию Украины, если у них имеются: