С 1 марта украинцам разрешат ездить в Россию только по загранпаспортам
Кабинет министров Украины решил, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией для украинцев будет только на основании заграничного паспорта.
"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.
По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.
"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил премьер.
Фото: telegram/PMHoncharuk
Ранее "Страна" разбиралась,зачем МИД Украины анонсировал ужесточение правил пересечения границы с Россией.
Также мы писали, что в 2018 году в Украине ввели в действие указ СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. По нему россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение).
Как пересекали украино-российскую границу после 2014 года
Между Украиной и Россией существовал упрощенный режим пересечения границы. Однако после 2014 года, с началом конфликта на Донбассе, встал вопрос о том, что правила нужно ужесточить. С начала усложнили въезд для россиян.
С октября 2015 года по инициативе Киева между Россией и Украиной отменили прямое авиасообщение.
В 2018 году в Украине ввели в действие указ СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. По нему россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение).
Однако новые правила остались на бумаге. В этом году украинские пограничники признали, что для граждан России не действуют особые правила при пересечении украинской границы.
В ГПСУ отметили, что россияне могут въехать на территорию Украины, если у них имеются:
- Паспорт (паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами России (загранпаспорт); дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт моряка (удостоверение моряка; летное удостоверение члена экипажа);
- Подтверждение цели запланированного визита;
- Наличие достаточного финансового обеспечения на период пребывания;
- Подтверждение возможности получить достаточное финансовое обеспечение законным способом.