Народные депутаты получают из госбюджета в год почти 240 тысяч грн на компенсацию жилья и 90 тысяч грн - на компенсацию проезда. Соответствующий документ в своем Telegram-канале опубликовал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Сколько стоит один народный депутат? Много. Очень много", - написал Гончаренко в комментарии к документу.

Фото: t.me

Судя по документу, больше всего из бюджета тратится на компенсацию за аренду жилья или съем гостиничных номеров для депутатов. В год на эту графу расходов из бюджета выделяют почти 240 тысяч гривен (20 тысяч в месяц).

Также каждый месяц народному избраннику выделяют 7,5 тысячи гривен для компенсации стоимости проезда и 5 тысяч - на компенсацию городских телефонных разговоров. За год сумма внушительная - 90 тысяч гривен.

Если допустить, что это полная часть документа, то содержание обойдется не менее 27,2 тысяч гривен в месяц и 344 тысяч гривен в год.

Напомним, что стало известно, сколько в 2020 году обойдется содержание одного народного депутата.

Также "Страна" писал о том, что нардепы утвердили смету Рады на 2020 год.